За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания ковидом, что на 11,4% меньше показателя предыдущего дня. Среди заболевших - три школьника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 197 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 223 человек).

За сутки умерло трое пациентов с коронавирусной инфекцией, что аналогично показателю предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 390 тысяч 700 человек, сумели справиться с ковидом 378 тысяч 399 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 353 жителя, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 74 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом.

По состоянию на первое ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции две тысячи 905 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – две тысячи 957 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.