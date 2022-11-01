01.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе ноября (18+)
01.11.2022
Теплоснабжение посёлка Энергетиков в Троицке переведено на новую котельную
01.11.2022
За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
01.11.2022
В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов
01.11.2022
В сквере у ДК «Станкомаш» по просьбам ленинцев установили фонари
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
За сутки заболело коронавирусом 148 южноуральцев, выздоровело 197, умерло трое
31.10.2022
В Челябинской области за неделю умерло 30 жителей с подтвержденным коронавирусом
30.10.2022
За сутки заболел ковидом 171 южноуралец, выздоровело 308, умерло четверо
28.10.2022
За сутки заболело ковидом 187 южноуральцев, выздоровело 642, умерло пятеро
26.10.2022
За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022
В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова
29.10.2022
Специальная военная операция показала: сила – в правде и единстве России
28.10.2022
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022