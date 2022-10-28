28.10.2022
Фестиваль «Синегорье» охватит девять территорий Челябинской области
28.10.2022
За сутки заболело ковидом 187 южноуральцев, выздоровело 642, умерло пятеро
28.10.2022
Генеральная репетиция спектакля «Странная миссис Сэвидж» закончилась овациями
28.10.2022
В Челябинске будут судить мамашу, ребенок которой выпал из балкона
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
28.10.2022
В Магнитогорске на трамвае можно ездить ниже тарифа
За сутки заболело ковидом 187 южноуральцев, выздоровело 642, умерло пятеро
26.10.2022
За сутки ковид оборвал жизни пяти южноуральцев
25.10.2022
Южноуральцы теперь могут привиться от ковида и назальной вакциной
24.10.2022
За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев
23.10.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022