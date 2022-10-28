За сутки заболело ковидом 187 южноуральцев, выздоровело 642, умерло пятеро

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 187 новых случаев коронавируса, что на 6,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (199 случаев). Среди заболевших восемь 10 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 642 пациента с коронавирусом (днем ранее – 361 человек).

За сутки умерло пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее ковид оборвал жизни четырех южноуральцев).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 390 тысяч 39 человек, сумели справиться с ковидом 376 тысяч 591 житель.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 337 жителей, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 58 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек, заболевших ковидом.

По состоянию на 28 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции четыре тысячи 52 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – четыре тысячи 313 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.