За сутки заболело ковидом 24 южноуральца, выздоровело 40, умер один

В Челябинской области за минувшие сутки подтверждено 24 новых случая коронавирусной инфекции, что на 4,3% больше аналогичного показателя предшествующего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 40 человек, а днем ранее - 25 человек. Умер один пациент с коронавирусом.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 652 человека, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 343 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 472 пациент с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 193 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на десятое января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 790 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 807 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.