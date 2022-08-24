За сутки заболело ковидом 396 южноуральцев, выздоровело 105, умер один

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 6,2% больше показателя предыдущего дня (накануне был зарегистрирован рост 0,8%). Среди заболевших 12 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 105 человек (днем ранее – 273). Накануне умер один пациент с коронавирусом, что аналогично показателю предшествовавшего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 344 тысячи 894 человека, вылечились 331 тысяча 529 жителей.

По состоянию на 24 августа 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции четыре тысячи 194 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - три тысячи 904 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 128 южноуральцев. Из них семь тысяч 849 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.