За сутки заболело ковидом 458 южноуральцев, выздоровело 663, умерло четверо

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 458 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 3,2% меньше аналогичного показателя предыдущих суток (днем ранее заболело 473 южноуральца). Среди инфицированных за сутки девять школьников (день назад – 12).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 663 человека (днем ранее - 868 человек), умерло четверо пациентов с коронавирусом (днем ранее – пятеро).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 386 тысяч 134 человека, сумели справиться с ковидом 369 тысяч 610 жителей.

Всего коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 270 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 991 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 14 октября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции семь тысяч 416 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – семь тысяч 207 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.