За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, что на 2,2% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 22 школьника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 413 человек (днем ранее – 276). Накануне умер один пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – двое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 351 тысяча 413 человек, вылечились 334 тысячи 419 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 146 южноуральцев. Из них семь тысяч 867 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на четвертое сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции семь тысяч 806 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 512 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.