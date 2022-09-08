За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 738 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 27 школьников.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, вылечились за сутки 516 человек (днем ранее – 130). Накануне умерло двое пациентов с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 354 тысячи 341 человек, вылечились 336 тысяч жителей.

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 153 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 874 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на восьмое сентября 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции девять тысяч 145 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 918 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.