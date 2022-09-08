08.09.2022
Владимир Спицын: 50 трудовых лет связаны с металлобазой
08.09.2022
Ашинца будут судить за взятку чиновнику с целью продажи муниципалитету непригодного жилья для сирот
08.09.2022
Запрет полетов в 11 российских аэропортов юга России продлен до 16 сентября
08.09.2022
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
08.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную
08.09.2022
«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»
За сутки заболело ковидом 738 южноуральцев, выздоровело 516, умерло двое
07.09.2022
Почти девять тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
06.09.2022
За сутки заболело ковидом 725 южноуральцев, выздоровело 574, умерло двое
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
04.09.2022
За сутки заболело ковидом 708 южноуральцев, выздоровело 413, умер один
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022