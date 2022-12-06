За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 111, умерло трое

В Челябинской области накануне зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, что на 12,2% меньше показателя предыдущего дня (ранее – 107 случаев). Среди заболевших восемь школьников (днем ранее – девять).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 111 инфицированных ковидом (днем ранее – 60). Умерло трое пациентов с коронавирусом.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 394 тысячи 136 человек, сумели справиться с ковидом 383 тысячи 323 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 439 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 160 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на шестое 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 332 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 352 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.