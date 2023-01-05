05.01.2023
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
04.01.2023
Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май
04.01.2023
В Уйском районе при столкновении двух легковушек пострадали дети
04.01.2023
В 2023 году первым зарегистрированным в Челябинской области новорожденным стал Лев
03.01.2023
Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев
04.01.2023
В Челябинской области на четверть сократилась суточная заболеваемость ковидом
25.12.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
22.12.2022
В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом
20.12.2022
В Челябинской области будут тестировать на грипп, закупаются ПЦР-и экспресс-тесты
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022