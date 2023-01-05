За сутки заболело ковидом лишь 25 южноуральцев

В Челябинской области за минувшие сутки подтверждено лишь 25 случаев коронавирусной инфекции, что на 34,3% ниже аналогичного показателя предшествующего дня (накануне – 38, двумя днями ранее – 50).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выздоровело 44 человека, а днем ранее - 59 человек.

Накануне не зарегистрировано ни одного случая смерти пациента с коронавирусом, днем ранее ковид оборвал жизни двоих южноуральцев.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 396 тысяч 536 человек, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 171 житель.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 468 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 189 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на пятое января 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 850 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 870 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.