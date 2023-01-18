За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев

В Челябинской области за весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 397 тысяч 16 человек, сумели справиться с ковидом 386 тысяч 924 жителя. Ковид оборвал жизни почти 9,5 тысячи человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции, что на 3,8% больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее - 52 человека). Среди заболевших четверо школьников.

За прошедшие сутки выздоровел 61 человек, а днем ранее - 55 человек.

Накануне умерло трое пациентов с коронавирусной инфекцией, днем ранее - один.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 483 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 204 жителя и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 18 января 2023 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 562 человека, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 572 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.