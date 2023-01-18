18.01.2023
В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
18.01.2023
Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
18.01.2023
Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына
18.01.2023
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
18.01.2023
Экс-директор челябинского МУПа останется в СИЗО
18.01.2023
Челябинские таможенники передали социальным центрам 40 тонн сахара
За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
17.01.2023
За сутки заболело ковидом 52 южноуральца, выздоровело 55, умер один
16.01.2023
В Челябинской области растет смертность от ковида и число инфицированных
13.01.2023
В России впервые выявлен новый субвариант ковида - «Кракен»
12.01.2023
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
16.01.2023
В понедельник - десятый день Святок
16.01.2023
Немного косметики и слез: фотосессии для жен бойцов СВО продолжаются в Челябинской области
14.01.2023