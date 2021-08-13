За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев

В Челябинской области 69 тысяч 569 жителей, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 253 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 294).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 375 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 368 инфицированных, прирост – 0,8%). Сначала пандемии лабораторно подтверждено 79 тысяч 621 случай ковида.

За прошедшие сутки скончалось 19 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (днем ранее –14). С начала пандемии умерло три тысячи 641 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 382 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 369 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 266 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.