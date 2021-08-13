13.08.2021
Вручены награды лауреатам «Славы Южноуральска – 2021»
13.08.2021
Жители Челябинской области могут начать год с добра и помочь больным детям
13.08.2021
За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев
13.08.2021
Семейная пара челябинцев перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей
13.08.2021
Что предпочитают челябинцы: МегаФон назвал самые популярные модели смартфонов
13.08.2021
Магнитогорцу, выбросившему собаку из окна, дали три года «строгача»
За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев
12.08.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч
11.08.2021
Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента
11.08.2021
В Челябинской области не планируют вводить QR-коды в системе общепита
11.08.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 368 новых заболевших ковидом
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021