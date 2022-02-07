Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад: за минувшие сутки было подтверждено 4 400 новых случаев заражения COVID-19 (за предшествовавшие им сутки – 4 900 случаев; пик заболеваемости пришелся на четвертое февраля, когда диагноз был вновь подтвержден у 5 354 жителей региона).

Снижается на Южном Урале и число заболевших ковидом школьников. По данным на утро седьмого февраля, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 660-ти учащихся общеобразовательных учреждений (сутками ранее речь шла о 787-ми школьниках).

По данным регионального минздрава, в настоящее время коронавирусом в Челябинской области болеют 39 282 человека. С начала пандемии ковид был диагностирован в общей сложности у 198 752 жителей.

За минувшие сутки 1 642 пациента, победивших COVID-19, были выписаны из лечебных учреждений региона (всего с начала пандемии выздоровел и был выписан из больниц 151 581 южноуралец).

Увы, но 12 жителей Челябинской области в прошедшие сутки скончались, не справившись с коварной инфекцией (сутками ранее коронавирус стал причиной смерти 14-ти человек).

Как сообщает областной минздрав, за минувшие сутки в регионе было сделано 15 933 теста на ковид, за всю «эпоху» коронавируса методами ИФА и ПЦР в Челябинской области проведено 5 492 504 исследования на COVID-19.

Отметим, в регионе продолжает работать телефон горячей линии министерства здравоохранения по вопросам ковида: 8 (351) 240-15-16 - телефон горячей линии Министерства здравоохранения.

Операторы call-центра по-прежнему отвечать на звонки южноуральцев в круглосуточном режиме.

Открыта и круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88. Продолжают работать телефоны горячей линии для предпринимателей: 8-800-350-24-74 и службы психологической помощи: 8-351-269-77-77.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает жителям о необходимости обязательного соблюдения масочного режима в местах общественного пользования, транспорте, а также социального дистанцирования; своевременного обращения за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

«В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинской организации», - подчеркивают в надзорном ведомстве.

Также региональный Роспотребнадзор призывает южноуральцев вести здоровый образ жизни, что способствует более активному противостоянию коварной инфекции.