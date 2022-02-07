07.02.2022
Златоуст примет матчи ватерпольной Суперлиги России
07.02.2022
Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной
07.02.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
07.02.2022
В Челябинской области посчитали объекты культурного наследия
07.02.2022
В пяти городах Челябинской области сохраняются НМУ первой степени
06.02.2022
В Троицке мужчина кинулся с ножом на сожительницу, а убил двухлетнего ребенка
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад
05.02.2022
Коронавирус установил в Челябинской области новый антирекорд
04.02.2022
Коронавирус набирает обороты: в Челябинской области новый рост заболеваемости и смертности
03.02.2022
Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей и взрослых
03.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022