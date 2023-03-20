20.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад
20.03.2023
В Челябинской области за два месяца 2023 года построили 7,2 тысячи новых квартир
19.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 марта (18+)
19.03.2023
Наталья Котова поздравила работников сфер ЖКХ и бытового обслуживания с профессиональным праздником
19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
17.03.2023
НМУ продлены в четырех городах Челябинской области
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад
13.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области чуть подросла
06.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снижается
27.02.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
21.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
17.03.2023
В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу
17.03.2023
Челябинская область готовится к «большой воде»
16.03.2023