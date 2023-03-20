Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 13 по 19 марта) подтверждено одна тысяча 334 новых случая коронавирусной инфекции, что на 16,4% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с шестого по 12 марта ковид подтвердили у одной тысячи 595 южноуральцев).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом болеют в основном взрослые.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело одна тысяча 612 южноуральцев, что меньше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее – две тысячи 595 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 407 тысяч 627 человек, сумели справиться с ковидом 395 тысячи 972 жителя.

За неделю ковид оборвал жизни 14 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф)

С начала пандемии скончалось девять тысяч 576 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 297 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на пятое марта) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.