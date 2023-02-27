Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 20 по 26 февраля) подтверждено одна тысяча 900 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 7,5% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 13 по 19 февраля ковид подтвердили у одной тысячи 768 южноуральцев).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом болеют в основном взрослые.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело одна тысяча 820 пациентов (неделей ранее – 757 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 403 тысячи 89 человек, сумели справиться с ковидом 390 тысяч 864 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 535 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 256 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек. За неделю ковид унес жизни девяти пациентов с ковидом.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.