19.09.2023
В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений
19.09.2023
В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах
19.09.2023
Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ
19.09.2023
В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев
19.09.2023
В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22
19.09.2023
В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
02.05.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом
24.04.2023
В Челябинской области продолжает снижаться число заболевших ковидом и расти число умерших
17.04.2023
В Челябинской области сократилось число заболевших ковидом, но выросло число умерших
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023