Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

В Челябинской области за прошедшую неделю почти в полтора раза выросло число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. В Роспотребнадзоре пояснили, новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» более заразный, чем его предшественники.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе зарегистрировано 232 лабораторно подтвержденных случая ковида, что на 41,1% больше показателя предшествовавшей ей недели (с четвертого по 10 сентября заболело 164 человека). С 28 августа по третье сентября было зарегистрировано 108 случаев коронавируса, с 21 по 27 августа лишь 50 человек заболело.

На прошлой неделе заболеваемость росла во всех возрастных группах. Наибольший подъем отмечен среди южноуральцев 30-49 лет – на 22 случая (плюс 43,14%) и жителей от 65 лет и старше - на 21 случай (50%). Среди молодых жителей 18-29 лет отмечен прирост на 12 случаев. На предшествовавшей ей семидневке регистрировалось снижение заболеваемости в возрастных группах: до года – на три случая и дошкольников 1-6 лет – на семь случаев.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 415 тысяч 151 случай новой коронавирусной инфекции (12143,9 - на 100 тысяч населения).

В Роспотребнадзоре пояснили, новый вариант коронавируса (BA.2.86) «Пирола» имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами Омикрона, и он более заразный, чем его предшественники.