Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снижается

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 27 февраля по пятое марта) подтверждено одна тысяча 581 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 16,8% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 20 по 26 февраля ковид подтвердили у одной тысячи 900 южноуральцев).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом болеют в основном взрослые.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело одна тысяча 552 южноуральца (неделей ранее – одна тысяча 820 пациентов с ковидом).

За неделю ковид оборвал жизни 16 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф)

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 404 тысячи 670 человек, сумели справиться с ковидом 392 тысячи 416 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 551 пациент с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 272 жителя (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на пятое марта) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.