Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снизилась, а смертность чуть выросла

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 20 по 26 марта) подтверждено одна тысяча 93 новых случая коронавирусной инфекции, что на 18,1% меньше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с 13 по 19 марта ковид подтвердили у одной тысячи 334 южноуральцев).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом болеют в основном взрослые.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело одна тысяча 699 южноуральцев, что чуть больше аналогичного показателя недельной давности (неделей ранее – одна тысяча 612 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 408 тысяч 720 человек, сумели справиться с ковидом 397 тысяч 671 житель.

За неделю ковид оборвал жизни 16 жителей области (по данным портала стопкоронавирус.рф), что больше аналогичного показателя предшествовавшей ей семидневки (тогда умерло 13 человек).

С начала пандемии скончалось девять тысяч 592 пациента с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 313 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на пятое марта) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Единая служба оперативной помощи гражданам Минздрава области – 122.