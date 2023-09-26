Замминистра экологии Челябинской области назначен 36-летний Иван Кинёв

Заместителем министра экологии Челябинской области назначен 36-летний Иван Кинев, до настоящего времени занимавший пост руководителя управления экологии и природопользования администрации Челябинска.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер 26 сентября 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Кинёва Ивана Владимировича заместителем министра экологии Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Напомним, министерство экологии возглавляет 66-летний Сергей Лихачев. В 2021 году он достиг предельного возраста пребывания на гражданской службе и ему уже дважды продлевали срок службы, в прошлом году - по 21 октября 2023 года.

У министра один первый заместитель – 58-летний Игорь Гилев (был назначен и.о. первого заместителя министра экологии в ноябре 2019 года, а в марте 2021 года – первым замминистра). Пост заместителя министра занимает 40-летний Сергей Лавров (с 16 ноября 2021 года).

Пост еще одного замминистра был вакантен.

Напомним, третьего ноября 2021 года покинул пост заместителя министра Виталий Безруков, а 19 июня 2021 года уволилась с должности первого замминистра Яна Куприкова.

ДЛЯ СПРАВКИ

Иван Владимирович Кинев родился в 1987 году в Красноармейском районе. В 2008 закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция.

Работал менеджером, юрисконсультом, на административно-хозяйственных должностях, в том числе в банковской сфере. В 2013-2018 годы был главой Озерного сельского поселения. В 2018 году пришёл работать в администрацию Челябинска в управление ЖКХ на должность начальника отдела муниципально-жилищного контроля, где позже стал заместителем руководителя управления.

В декабре 2020 года Кинев был назначен начальником управления экологии и природопользования администрации Челябинска.