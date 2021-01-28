В Челябинской области один класс в школе и пять групп в детсадах изолированы по ковиду

В этом году на ММК появится еще два десятка роботов

Как в Челябинске снег не убирают

Заседание Заксобрания Челябинской области началось с минуты молчания

Сегодня, 28 января, заседание Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Александре Федорове.

Напомним, акционер Группы ЧТПЗ, общественный деятель, благотворитель Александр Федоров скончался 24 января 2021 года. Ему было 69 лет.

Пять созывов подряд жители Ленинского района Челябинска доверяли ему представлять их интересы в Законодательном Собрании области.

«Александр Анатольевич Федоров был депутатом Законодательного собрания второго-шестого созывов, - отметил спикер регионального собрания Владимир Мякуш. – Он внес большой вклад в развитие законотворческой деятельности региона, в социально-экономическое развитие области. Предлагаю почтить его память минутой молчания».

В Заксобрании отмечали, для многих депутатов Александр Федоров был не просто соратником и коллегой, он был настоящим, верным другом. «Он был из числа тех, кто мало говорит, но много делает. Не поклонник громких речей и шумихи, он оставил о себе память в перспективных промышленных проектах, таких как «Белая металлургия»; в ярких благотворительных и творческих начинаниях», - подчеркивают коллеги.

Прощание с Александров Федоровичем состоялось 27 января. В этот день в знак уважения и скорби все заводы группы ЧТПЗ в Челябинске и Первоуральске на минуту приостановили работу, а в 15 часов дали прощальный гудок, провожая в последний путь руководителя, металлурга, замечательного человека Александра Федорова.