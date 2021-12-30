В Челябинской области вакцинировано от ковида порядка 1,5 миллиона жителей

На сегодняшний день в Челябинской области вакцинировались первым компонентом против коронавирусной инфекции COVID-19 более 1,5 миллиона человек, что составляет 57% от всего взрослого населения.

«Всего вакцинированы первым компонентом один миллион 538 тысяч 74 человека (за вычетом повторно вакцинированных), что составляет 57 процентов. Вакцинировано вторым компонентом один миллион 431 тысяча 473 человек», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве региона.

За весь период вакцинальной кампании в регион поступило два миллиона 116 тысяч 562 компонента вакцин против коронавирусной инфекции, в том числе в медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Челябинской области – два миллиона три тысячи 262 комплекта вакцины. Из них один миллион 495 тысяч 245 компонентов вакцины «Гам-Ковид-Вак», 381 тысяча 72 дозы однокомпонентной вакцины «Спутник-Лайт», 105 тысяч 480 комплектов вакцины «Эпи-ВАК-Корона» и 21 тысяча 465 комплектов вакцины «КовиВак». По линии ФМБА поставлено 113 тысяч 300 комплектов.

На сегодня по данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в Челябинской области составляет 55,5%.

«Наша задача – удвоить усилия по соблюдению противоэпидемических мер и массовой вакцинации жителей области, чтобы сформировать достаточно мощный коллективный иммунитет», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поручил более адресно работать с людьми, искать индивидуальный подход, более активно работать с категорией, для которых вакцинация обязательна, использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.

Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо вакцинировать не менее 80% населения. При этом часть жителей уже нужно будет ревакцинировать (у кого прошло более полугода с первой вакцинации). Президент России Владимир Путин считает, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90-95%.