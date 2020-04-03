Выходные в Челябинской области будут теплыми и дождливыми

В предстоящие выходные, 4 и 5 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Утром в отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 9-14 градусов, в воскресенье – плюс 7-12 градусов. Ночью – от минус 4 до плюс 2 градусов, в низинах – до минус 9 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, к понедельнику оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 4 апреля, по народному календарю Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник».

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Именины в этот день: Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Полина, Таисия.

В воскресенье, 5 апреля, по народному календарю Никонов день.

На Руси это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Именины в этот день: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.