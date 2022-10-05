Челябинский депутат Корнев предложил в Москве изменить законодательство в интересах инвалидов

Член Генсовета общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР), депутат челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Владимир Корнев встретился в Москве с депутатом ГД России, паралимпийским чемпионом, председателем Всероссийского общества инвалидов Михаилом Терентьевым.

Во время рабочей встречи челябинец, являющийся также председателем общества инвалидов Металлургического района южноуральской столицы, предложил столичному депутату рассмотреть вопрос поддержки на уровне Государственной Думы предлагаемых изменений в Земельный кодекс России, благодаря которым организации инвалидов смогут рассчитывать на льготы при получении земельных участков.

По словам Владимира Корнева, получая земельные участки на льготной основе, общества инвалидов смогут создавать рабочие места для членов своих организаций, которые будут трудиться, развивать навыки ведения предпринимательской деятельности и таким образом зарабатывать себе на реабилитацию, а также на развитие обществ, в которых состоят.

Как отмечают в Гражданском комитете России, с инициативой о внесении изменений в Земельный кодекс РФ в интересах инвалидов Владимир Корнев выступил вместе с единомышленниками из числа муниципальных депутатов.

Также в ходе рабочей командировки в Москву челябинский справедливоросс завез официальное письмо аналогичного содержания лидеру партии «Справедливая Россия - За Правду!», депутату Госдумы Сергею Миронову.

Владимир Корнев обратился к политическому деятелю с просьбой поддержать законопроект о внесении изменений в Земельный Кодекс РФ.