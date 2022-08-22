22.08.2022
Челябинский депутат-справедливоросс рассказал о готовности Сергея Миронова создать при партии Совет по делам инвалидов
22.08.2022
Парусная регата на Увильдах: солнце, ветер, скорость – все как по заказу
22.08.2022
Аферисты, представившись полицейскими, выманили у южноуральцев полмиллиона рублей
22.08.2022
В Челябинске маршрутчик задавил пассажирку
22.08.2022
В гибели Дарьи Дугиной просматривается украинский след
22.08.2022
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра»
Челябинский депутат-справедливоросс рассказал о готовности Сергея Миронова создать при партии Совет по делам инвалидов
28.07.2022
Текслер встретился с Мироновым
28.07.2022
Сергей Миронов посетил ЧКПЗ и увидел в Челябинске реальное импортозамещение
06.07.2022
Миронов считает, что США надо судить за создание биологического оружия, тем более если они породили COVID
05.06.2022
Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022