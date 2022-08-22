Челябинский депутат-справедливоросс рассказал о готовности Сергея Миронова создать при партии Совет по делам инвалидов

При центральном руководстве партии «Справедливая Россия – За Правду!» планируют создать Совет по делам инвалидов.

Разговор по этой теме шел на встрече лидера партии Сергея Миронова с депутатом Челябинской городской Думы от «СР – ЗП!» Владимиром Корневым в Москве, которая состоялась в минувшую пятницу, 19-го августа.

«Конкретным результатом нашей встречи стало решение о необходимости создания при центральном руководстве партии «СР-ЗП!» Совета по делам инвалидов, где планирую приносить максимум пользы для всероссийского сообщества людей с ограниченными возможностями здоровья», - написал Владимир Корнев на своей странице в ВКонтакте.

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Челябинский депутат рассказал, что Сергей Миронов встретил его очень радушно, много расспрашивал о партийной работе на Южном Урале и о депутатской деятельности Владимира Корнева в качестве представителя гордумы.

«Рассказал я ему все как есть, не сгущая красок и не приукрашивая действительность. Также мы обменялись мнениями по текущей политической ситуации в стране и по ходу специальной операции российской армии на Украине. Сергей Михайлович был бодр и оптимистически настроен в отношении как перспектив нашей партии, так и успехов нашей армии», - отметил Владимир Корнев. - В целом, как мне показалось, Сергей Миронов остался доволен нашим разговором. Урал - опорный край державы! Не было такого, чтобы мы подвели».

Южноуральцы активно обсуждают новость. «Владимир, вы большой молодец! Это высокая оценка вашей деятельности! Так держать!»; «Поздравляю! Высокий уровень. Права инвалидов нужно отстаивать. Вот еще бы и частный сектор вынесли на повестку, ведь это немалая часть электората. Если посмотреть на карту района, частный сектор занимает почти треть площади»; «Только вперед»; «Так держать», - настрой у жителей Челябинской области весьма и весьма позитивный.

В настоящее время Владимир Корнев продолжает работать в Москве.