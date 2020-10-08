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Депутаты ЗСО Челябинской области седьмого созыва собрались на первое пленарное заседание

Политика
Сегодня, 10:04
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Автор: 
Любовь Юрина

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва собрались сегодня, восьмого октября, на первое пленарное заседание. В заседании принимает участие губернатор Алексей Текслер.

Напомним, по итогам выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, состоявшихся 13 сентября, было избрано 60 депутатов: 30 по одномандатным округам и 30 депутатов по единому избирательному округу.

Заседание регионального парламента нового созыва открыл старейший по возрасту депутат. 

В областной парламент вошли представители шести политических партий (в прошлом созыве было четыре). В новом созыве, как и в предыдущем, фракция «Единой России» будет самой многочисленной. Единороссы получили 43 мандата (в прошлом – 47). Усилили свое представительство в ЗСО партия «Справедливая Россия» (от эсеров избрано семь человек, в прошлом созыве - пять) и КПРФ – четыре (было три). ЛДПР, как и прежде, будут представлять три депутата. У Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – два мандата, у партии «Зеленая альтернатива» - один

Законодательное Собрание седьмого созыва обновилось на 46,7% процентов - из 60 депутатов впервые избраны 28 человек, а 32 парламентария работали в прошлом созыве. Шестой созыв в сравнении с пятым обновился на 51 процент.

Старожилы регионального парламента - Александр Журавлев и Владимир Мякуш. Они избраны депутатами Законодательного Собрания в шестой раз.

Депутатами пяти созывов, начиная с третьего, являются Дмитрий Мешков, Игорь Свеженцев, Константин Струков.

Депутатами Законодательного Собрания четырех созывов (четвертого, пятого, шестого и седьмого) избирались Юрий Карликанов, Олег Голиков и Александр Шестаков.

Депутатами трех созывов является 10 человек: Анатолий Брагин, Сергей Буяков, Михаил Видгоф, Вячеслав Евстигнеев, Александр Мотовилов, Владимир Перезолов, Александр Решетников, Леонид Урмашов, Игорь Егоров, Константин Куркин.

Один депутат – Сергей Нациевский, представитель КПРФ, имеет опыт законотворческой деятельности в другом регионе, он в 2013–2018 годах являлся депутатом Ивановской областной думы.

Самым молодым по возрасту депутатом седьмого созыва является Александр Долгушин, ему 28 лет. Большинство депутатов представлены в возрастной категории от 41 до 50 лет – 28 человек, в возрасте от 31 до 40 лет – 10; от 51 до 60 – восемь человек.

Все депутаты Законодательного Собрания седьмого созыва имеют высшее образование. В составе депутатского корпуса один академик Российской академии наук (РАН) – Андрей Важенин, пятеро имеют ученую степень доктора наук, четыре – кандидата наук.

В новом созыве областного парламента шесть врачей, два представителя высших учебных заведений, 19 – производственников, 15 – предпринимателей. Почти весь депутатский корпус седьмого созыва активно участвует в общественно-политической жизни региона.

В областной парламент вошли пять женщин - Лена Колесникова («Единая Россия), Татьяна Кузнецова (елиноросс), Елена Тарасова (единоросс), Ольга Мухометьярова («Справедливая Россия»), Оксана Астапенкова (ЛДПР). В шестом созыве было шесть представительниц «слабого» пола.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Законодательное Собрание Челябинской области
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