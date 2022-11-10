Гайд-парков может стать больше в Челябинске

Количество гайд-парков в Челябинске поставлено под вопрос после решения Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге. Оно отменило постановления правительства области, исключавшие из площадок для митингов Алое поле, летнюю эстраду в парке Гагарина и сквер Колющенко. Решение суда вступило в законную силу.

«Что дальше? Вопрос философский, - говорит Василий Московец, подписавший исковое заявление вместе с Ярославом Щербаковым и Анной Ильиной. – Удовлетворение есть, решение вступило в законную силу, администрация должна опубликовать информацию, а воспользуются этим жители или нет, - на это у меня нет ответа».

Инициаторами двигало несогласие с тем обстоятельством, что на момент подачи иска (лето 2022г.) для проведения митингов в Челябинске оставалось одна площадка – парковка у Ледовой арены «Трактор».