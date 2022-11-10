10.11.2022
Гайд-парков может стать больше в Челябинске
10.11.2022
ММК стал участником регионального проекта по повышению экологической безопасности предприятий
10.11.2022
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
10.11.2022
Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 10 месяцев превысила 50 миллиардов рублей - Греф
10.11.2022
ВТБ обеспечил переход более половины своих технологий на полную импортонезависимость
10.11.2022
Челябинские власти заявили об отсутствии «чудовищных нарушений» при озеленении Академика Макеева
Гайд-парков может стать больше в Челябинске
Группа граждан добилась успеха во Втором апелляционном суде
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022