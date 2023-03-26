Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Миасского городского округа. Соответствующее распоряжение, подписанное главой региона, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа, следующих лиц:

- Станислав Мошаров, заместитель губернатора;

- Владимир Мякуш, советник губернатора;

- Евгений Субачев, депутат Законодательного собрания Челябинской области», - говорится в документе.

Евгений Субачев – уроженец Миасса, владелец и гендиректора ООО «Завод СпецАгрегат».

Как Сегодня завершился прием документов на участие в конкурсе на пост главы города. Сейчас известно о трех претендентах. Это заместитель губернатора Егор Ковальчук, начальник управления имущественных отношений администрации Миасса Николай Булдыгин и генеральный директор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук.

Напомним, в пятницу, 24 марта, закончился срок приема документов от кандидатов на должность главы Миасского городского округа. За пост мэра планируют побороться четверо претендентов: 56-летний Виктор Легенчук из Челябинска - генеральный директор ООО «Аргус групп М», 50-летний Егор Ковальчук - вице-губернатор, 33-летний Николай Булдыгин - начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа и 39-летняя Анастасия Захарова - начальник отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», депутат Собрания Миасского округа.