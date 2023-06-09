Как сохранить водоемы Челябинской области, обсуждают на водном форуме

В Челябинске проходит Экологический водный форум Южного Урала. В течение двух дней, вчера, 8 июня, и сегодня, 9 июня, эксперты из 40 городов России обсуждают вопросы мониторинга состояния водоемов, развития экологического туризма, проблемы экологического образования и просвещения.

Мероприятие проходит во второй раз, но уже зарекомендовало себя как об одно из наиболее авторитетных дискуссионных площадок водохозяйственного комплекса. В работе первого дня форума, теоретического, в ЧелГУ приняли участие больше 500 экспертов и участников, представителей профессионального сообщества и СМИ. С приветственным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который подчеркнул, что регион по праву называют краем тысячи озер, и потому вопросы сохранения водных ресурсов, чистоты региональных водоемов очень актуальны.

Кстати, в текущем году главные питьевые источники Челябинской области значительно обмелели – это озеро Аргази, Шершневское водохранилище.ТРрребуется не просто анализ причин, но и кардинальные меры по решению проблемы.

Вместе с губернатором открыли форум замгубернатора региона Александр Козлов, сенатор Олег Цепкин, председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга Александр Герман, министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов и директор Центра развития водохозяйственного комплекса минприроды и лидер Всероссийской акции «Вода России» Илья Разбаш. По словам Александра Козлова, диалог между специалистами на водном форуме поможет сохранить красивейшие озера и реки региона и растиражировать экоопыт в масштабах России.

Второй день форума посвящен практическому воплощению в жизнь принципа «экология – дело каждого». Сегодня участники отправились на озеро Тургояк на «Зеленый фестиваль» и Всероссийскую акцию «Вода России», в рамках которой очистят от мусора берег младшего брата Байкала. Самые активные участники субботника получат ценные подарки. Амбассадором акции в этом году стал актер, шоумен, телеведущий, певец, продюсер, блогер Станислав Ярушин.

Кроме того, участником «Зеленого фестиваля» и субботника в рамках акции «Вода России» станет Федор Конюхов - советский и российский путешественник, писатель, художник, организатор детской парусной регаты на «Кубок путешественника Федора Конюхова», который лично поприветствует всех участников и отправится вместе со всеми на субботник.