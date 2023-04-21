Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев в День местного самоуправления, который отмечается в России 21 апреля, принял участие в заседании Собрания молодых депутатов (СМД) и ответил на волнующие их вопросы.

Перед заседанием спикер регионального парламента встретился с председателем Собрания молодых депутатов (СМД) Данилом Белей, СМД и депутатом Бишкильского сельского поселения Иваном Мартыновым.

Иван - участник СВО, недавно вернулся из зоны боевых действий.

Александр Лазарев поздравил молодых депутатов от муниципалитетов с Днем местного самоуправления и поблагодарил их за работу.

«Мы все вместе решаем задачи, которые ставит Президент и Правительство Российской Федерации, губернатор Челябинской области. И каждый понимает, что главная цель совместных действий – это обеспечение достойных условий жизни граждан сегодня и формирование стабильной экономической и политической ситуаций в стране и регионе», – подчеркнул Александр Лазарев.

Председатель Законодательного Собрания предложил молодым депутатам пообщаться в формате «вопрос - ответ». Муниципальные парламентарии смогли обсудить проблемы, которые волнуют территории.

Много вопросов было о ситуации с бродячими собаками. Александр Лазарев сообщил депутатам СМД, что решение этой наболевшей проблемы уже назрело на федеральном уровне. Государственная Дума планирует вносить изменения в федеральный закон.

На заседании также обсудили реализацию программы инициативного бюджетирования, проблемы предоставления жилья детям-сиротам, догазификацию, меры поддержки семей участников СВО.

«Общение с депутатами Законодательного Собрания области для нас молодых избранников – это школа. Всегда чувствуем поддержку наших коллег—региональных депутатов. Это и методологическая помощь и поддержка в решении вопросов наших территорий. Очень полезным было сегодня общение с председателем Законодательного Собрания Александром Лазаревым. Смогли задать волнующие нас вопросы», - отметил депутат Собрания депутатов Коркинского округа Олег Калашников.