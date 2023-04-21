21.04.2023
Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов
21.04.2023
Челябинские автобусы изменят маршрут следования в выходные
21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
21.04.2023
Спортгородок у «Девичьих слез» Челябинска демонтировали ради новых объектов
21.04.2023
Асоциальные жители Каслей ради металла посягнули на могилы
21.04.2023
Минсельхоз просит южноуральцев не прикармливать бродячих собак
Спикер ЗСО Александр Лазарев встретился с молодыми депутатами из муниципалитетов
21.04.2023
«Мы верим в каждого!»: в Челябинске прошел турнир по хоккею в валенках среди воспитанников детдомов
21.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
18.04.2023
Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам
14.04.2023
Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023