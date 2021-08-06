В Челябинской области сегодня ждут Владимира Путина

В пятницу, шестого августа, президент Российской Федерации Владимир Путин совершает рабочую поездку в Челябинскую область.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области (ландшафтные пожары бли зарегистрированы в Нагайбакском и Карталинском районах. В поселках Джабык и Запасное (Карталиснкий район) огнем уничтожено более семи десятков строений.

Владимир Путин проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий стихийного бедствия. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложит президенту о принимаемых мерах по ликвидации последствий пожаров и помощи пострадавшим.

В программе визита встреча главы государства с Алексеем Текслером.

По информации агентство «Верстов.инфо» около часа назад в аэропорту Магнитогорска (в 14.20) приземлился спецборт, который обеспечивает перевозку должностных лиц РФ. По другим данным пока глава государства не прилетел на Южный Урал.

Сегодня Владимир Путин посетит и Абзелиловский район Республики Башкортостан, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Как уже сообщало агентство, в Карталинском районе в результате ландшафтных пожаров, бушевавших с восьмого по 11 июля, было уничтожен огнем 78 строений (жилые и дачные дома, хозяйственный постройки), в том числе 61 дом (51 дом - в поселке Джабык и 10 домов - в поселке Запасный). Один человек погиб.

Кроме того, из-за пожаров пришлось прервать смену в детском лагере «Роднички» возле села Париж Нагайбакского района. По поручению Владимира Путина детей отправили отдыхать в «Артек» (Крым) и в детский центр «Смена» в Анапе.

Алексей Текслер выезжал на места пожаров, встречался с жителями 9-10 июля и 17 июля.

Алексей Текслер 22 июля доложил Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий природных пожаров. Пострадавшим оказывается материальная помощь.

В конце июля началось строительство 19 жилых домов для жителей, лишившихся крова. Накануне в поселках побывал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Алексеем Текслером.