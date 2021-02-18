Герои и оружие - знакомьтесь с программой Дня защитника Отечества в Историческом музее

В Челябинской области в садике не обратили внимание на ребенка с синяками

Заместитель Котовой может сесть на 12 лет

В Карабаше появятся современное жилье и новые места в детсадах

Администрация Челябинска будет оказывать любую помощь в расследовании дела Извекова

Администрация Челябинска выступила с официальным заявлением, что готова оказывать полное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении аместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова.

Чиновника из команды Натальи Котовой подозревают в получении взятки в размере порядка полумиллиона рублей за ускорение процедуры заключения контрактов на поставку бесконтактных термометров для многофункциональных центров. По данным силовиков, деньги ему передал представитель компании, к которой имеет отношение Вячеслав Бежин, друг Извекова.

«Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей.

Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании», - сообщил руководитель управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Челябинске силовики пришли к заместителю Котовой по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову. В его кабинете прошли обыски.