Администрация Челябинска будет оказывать любую помощь в расследовании дела Извекова
Администрация Челябинска выступила с официальным заявлением, что готова оказывать полное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении аместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова.
Чиновника из команды Натальи Котовой подозревают в получении взятки в размере порядка полумиллиона рублей за ускорение процедуры заключения контрактов на поставку бесконтактных термометров для многофункциональных центров. По данным силовиков, деньги ему передал представитель компании, к которой имеет отношение Вячеслав Бежин, друг Извекова.
«Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей.
Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании», - сообщил руководитель управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Челябинске силовики пришли к заместителю Котовой по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову. В его кабинете прошли обыски.