Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СУ СК России по Челябинской области генерал-лейтенанта юстиции Петра Решетникова. Глава ведомства отметил значимые недостатки, допущенные в рамках расследования уголовного дела по факту оставления в опасности ребенка, который был обнаружен без зимней одежды и обуви на морозе.

Разнос Решетникову был устроен на оперативном совещании в СКР, которое проходило в режиме видео-конференц-связи.

Как сообщили в пресс-службе СКР, Бастрыкин подчеркнул, что установление полного круга лиц, в чьей зоне ответственности находились потерпевшие, которые не исполнили свои обязанности, требует четкой процессуальной реакции. Всем таким фактам следует давать надлежащую правовую оценку, при наличии оснований возбуждать уголовные дела, проводить качественное и оперативное расследование.

Напомним, в Южноуральске 15 ноября мать четырехлетнего ребенка ушла за двумя младшими детьми, оставив старшего сына дома в компании отца ребенка с приятелем. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего отец ребенка уснул, а знакомый отправился на улицу. В это время мальчик, одевшись самостоятельно, также вышел на улицу и пошел вслед. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение банка и оставил там.

В Челябинске в конце ноября сотрудниками полиции задержан местный житель, с которым в морозную погоду на улице находились дети его знакомой: мальчик и девочка трех и четырех лет. Они были полураздетые. Мать детей в это время спала.