07.12.2022
Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
07.12.2022
В Магнитогорске развивается дворовый футбол
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
07.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
07.12.2022
ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
07.12.2022
Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
26.08.2022
Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске
04.08.2022
Расследование уголовного дела об отравлении в лагере «Еланчик» взял на контроль Бастрыкин
06.07.2022
Бастрыкин: В Челябинской области незаконно прекращаются уголовные дела прошлых лет
20.04.2022
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о надругательстве над девочкой в школе-интернате Челябинска
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022