07.02.2022
Четвертый день Олимпиады: хоккеистки играют в защитных масках, Россия теряет лидерство в медальном зачёте
07.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 8 февраля
07.02.2022
Усть-катавский трамвай «отправили» в космос
07.02.2022
Челябинка взяла шесть кредитов, чтобы перевести миллион рублей мошенникам
07.02.2022
Социалисты организовали акцию «Подари книгу»
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«Ариант» приобрел для челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии высокотехнологичный рентгеновский аппарат
Челябинка взяла шесть кредитов, чтобы перевести миллион рублей мошенникам
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022