Челябинка взяла шесть кредитов, чтобы перевести миллион рублей мошенникам

Челябинка с упорной настойчивостью атаковала банки и микрокредитные организации, чтобы взять кредиты. Деньги она перевела мошенникам. Сумма составила больше миллиона рублей.

41-летняя жительница Челябинска, что ей позвонили из банка и сообщали, что произошел несанкционированный доступ к банковской карте и неизвестные лица пытаются оформить на их имя кредиты. Чтобы аннулировать заявки, необходимо оформить кредиты, обналичить их и перевести деньги на «безопасный счет» другого банка.

«Находясь под влиянием злоумышленников, оформила шесть кредитов на сумму свыше миллиона рублей. Три из них в онлайн-кабинете и еще три при личном обращении в отделения разных банков. Денежные средства, полученные путем кредитования, она перевела на указанные мошенниками счета», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают челябинцам о бдительности в отношении мошенников. Перед совершением финансовой операции удостоверьтесь, что вы не попали под влияние злоумышленников. Перезвоните в банк по телефону «горячей линии», указанному на оборотной стороне вашей карты. Наберите близкому родственнику и расскажите о происходящем.

Если противоправное деяние уже произошло, и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения преступления.