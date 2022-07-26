Добычей полицейских Челябинска стала тонна металлолома

В Ленинском районе Челябинска полицейские пресекли деятельность нелегального пункта приема металла. Стражами порядка изъято около тонны черного лома.

Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску в ходе рейдовых мероприятий выявили и пресекли нелегальную деятельность пункта приема металлолома по улице Артема. Стражи порядка выявили нарушения, предусмотренные статьями «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения» и «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».

«В отношении работника пункта приема металлолома составлены административные протоколы. Из указанного пункта изъято около тонны черного лома и электронно-измерительный прибор. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле», - сообщили в УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова. Он отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует.

Кстати, еще в сентябре прошлого года глава Челябинска Наталья Котова поднимала вопрос о том, что пункты приема металлолома активно скупают канализационные люки, которые горожане воруют с улиц южноуральской столицы. Тогда Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных лиц от трех до десяти тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.