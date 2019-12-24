Генпрокурор Чайка запретил «кошмарить» южноуральских бизнесменов
Происшествия
Сегодня, 11:03

Генеральная прокуратура Российской Федерации озвучила результаты выездной проверки министерства экологии области Челябинской области, правоохранительных органов и МКУ «Управление по экологии и природопользованию» Миасса. На излишнее административное давление на бизнес со стороны этих ведомств Юрию Чайке жаловались предпринимателя.

В ходе проведенной комиссией генпрокуратуры России проверки факты об административном давлении на бизнес правоохранительных и контролирующих органов подтвердились. Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры, принятыми в этой связи мерами реагирования пресечена практика незаконного проведения в отношении отдельных организаций проверок и рейдов министерством экологии области и МКУ «Управление по экологии и природопользованию» Миасса. Прекращено уголовное преследование должностных лиц указанных организаций, организована доследственная проверка по заявлению их учредителя о вымогательстве, активизировано расследование преступлений, совершенных в отношении его родственников и имущества.

«По факту вынесения территориальным органом Росздравнадзора незаконного предписания в адрес частной клиники прокуратурой области руководителю органа контроля внесено представление об устранении нарушений закона, права юридического лица восстановлены. В ходе проверки организации надзора за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов по требованию комиссии приняты меры для пресечения практики безосновательного обследования сотрудниками полиции используемых предпринимателями помещений, а также фактов незаконного возбуждения уголовных дел, проведения обысков и иных следственных действий в отношении бизнесменов без придания им статуса подозреваемого», - сообщили в генеральной прокуратуре.

Дана оценка фактам несоблюдения сроков уголовного судопроизводства по делам данной категории, необоснованной отмены прокурорами постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования предпринимателей.

По инициативе комиссии прокуратурой области внесены представления в адрес регионального правительства, уклонявшегося от привлечения резидентов и инвестиций в рамках функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и организации взаимодействия с Минпромторгом России для реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», областных министерств экономического развития и сельского хозяйства, несвоевременно утвердивших порядки предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям, вследствие чего остались не освоенными значительные средства областного бюджета.

В ходе проверки прокурорами оспорено 30 региональных и 62 муниципальных правовых акта, определяющих порядок предоставления предпринимателям земель, бюджетных субсидий, публичных услуг и осуществления государственного и муниципального контроля.

«Комиссией указано на недопустимость согласования плановых и внеплановых проверок контролирующих органов в отсутствие законных оснований и необходимость принципиальной оценки упущениям с их стороны. В ходе выезда прокуратурой области внесено 5 представлений и возбуждено 16 дел по частям 1 и 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ по фактам незаконного проведения свыше 100 проверок под видом рейдовых осмотров и направления запросов, выдачи неисполнимых предписаний, несоблюдения порядка ведения Единого реестра проверок территориальными органами Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ГУ МЧС России, областными министерствами сельского хозяйства и экологии», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Таким образом, принимаемые отдельными прокурорами меры к пресечению административного давления на бизнес являлись недостаточными. Отсутствие системного подхода к надзору в данной сфере не позволило своевременно определить актуальные проблемы, требующие прокурорского вмешательства, и обеспечить надлежащую защиту прав предпринимателей и инвесторов. По итогам проверки прокурору области рекомендовано осуществить комплекс мероприятий для повышения эффективности работы по защите прав предпринимателей и инвесторов. За допущенные нарушения и недостатки в организации и осуществлении надзора виновные прокурорские работники привлечены к ответственности.

Отправить новость
Общество
03.08.18 16:02
От наказания никто не уйдет
Генпрокурор Юрий Чайка потребовал проверить все жалобы от заключенных
Происшествия
30.09.16 15:36
Юрий Чайка уволил прокурора Ленинского района Челябинска после смерти женщины из-за угроз коллекторов
Федерация
12.11.15 12:57
И снова «Трансаэро»: неприятная история продолжается с участием Генпрокуратуры
Федерация
06.03.15 16:41
Владимир Путин сократил зарплату себе и федеральным госслужащим
Вчера, 14:20
Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Вчера, 14:03
В Магнитогорске пьяная автоледи избила инспектора ДПС
Вчера, 14:00
Экс-коммунальщик Фершампенуаза осужден за растрату
Вчера, 13:30
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске
Вчера, 10:57
В суд передано дело о контрафакте на 10 миллионов рублей
Вчера, 10:26
Пьяный челябинец убил плачущего младенца
20.12.19 15:52
Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков
20.12.19 14:48
Челябинские таможенники за безопасный секс
20.12.19 14:45
Пропавший в Челябинске школьник найден живым и здоровым
20.12.19 13:00
На трассе в Челябинской области в ДТП с четырьмя авто тяжелая техника упала набок
Среда обитания
Сегодня, 09:35
ММК вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF России
Общество
Сегодня, 10:56
Желания юных южноуральцев сбываются
Новости
Сегодня, 11:12
Спорт
Каратисты «Конаса» разыграли медали новогоднего первенства
Сегодня, 11:06
Происшествия
Жительница Усть-Катава с третьего раза убила сожителя
Сегодня, 10:01
Культура
Солист Челябинского оперного театра дал мастер-класс школьникам
Вчера, 17:29
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 24 декабря
Вчера, 16:51
Происшествия
Дело «мусорного» короля Игоря Галичина направлено на новое рассмотрение
Материалы рубрики
Сегодня, 11:06
Происшествия
Жительница Усть-Катава с третьего раза убила сожителя
Вчера, 16:51
Происшествия
Дело «мусорного» короля Игоря Галичина направлено на новое рассмотрение
Вчера, 16:40
Происшествия
В Челябинске из-за попытки хищения денег при ремонте филармонии возбуждено уголовное дело
Вчера, 16:21
Происшествия
Хотела развестись: бывший пожарный из Сима до смерти забил жену совком и лыжей
Вчера, 14:20
Происшествия
Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Теги
Юрий Чайка
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика