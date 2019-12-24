Генпрокурор Чайка запретил «кошмарить» южноуральских бизнесменов

Генеральная прокуратура Российской Федерации озвучила результаты выездной проверки министерства экологии области Челябинской области, правоохранительных органов и МКУ «Управление по экологии и природопользованию» Миасса. На излишнее административное давление на бизнес со стороны этих ведомств Юрию Чайке жаловались предпринимателя.

В ходе проведенной комиссией генпрокуратуры России проверки факты об административном давлении на бизнес правоохранительных и контролирующих органов подтвердились. Как сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры, принятыми в этой связи мерами реагирования пресечена практика незаконного проведения в отношении отдельных организаций проверок и рейдов министерством экологии области и МКУ «Управление по экологии и природопользованию» Миасса. Прекращено уголовное преследование должностных лиц указанных организаций, организована доследственная проверка по заявлению их учредителя о вымогательстве, активизировано расследование преступлений, совершенных в отношении его родственников и имущества.

«По факту вынесения территориальным органом Росздравнадзора незаконного предписания в адрес частной клиники прокуратурой области руководителю органа контроля внесено представление об устранении нарушений закона, права юридического лица восстановлены. В ходе проверки организации надзора за соблюдением прав предпринимателей и инвесторов по требованию комиссии приняты меры для пресечения практики безосновательного обследования сотрудниками полиции используемых предпринимателями помещений, а также фактов незаконного возбуждения уголовных дел, проведения обысков и иных следственных действий в отношении бизнесменов без придания им статуса подозреваемого», - сообщили в генеральной прокуратуре.

Дана оценка фактам несоблюдения сроков уголовного судопроизводства по делам данной категории, необоснованной отмены прокурорами постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования предпринимателей.

По инициативе комиссии прокуратурой области внесены представления в адрес регионального правительства, уклонявшегося от привлечения резидентов и инвестиций в рамках функционирования территорий опережающего социально-экономического развития и организации взаимодействия с Минпромторгом России для реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», областных министерств экономического развития и сельского хозяйства, несвоевременно утвердивших порядки предоставления субсидий предпринимателям и сельхозтоваропроизводителям, вследствие чего остались не освоенными значительные средства областного бюджета.

В ходе проверки прокурорами оспорено 30 региональных и 62 муниципальных правовых акта, определяющих порядок предоставления предпринимателям земель, бюджетных субсидий, публичных услуг и осуществления государственного и муниципального контроля.

«Комиссией указано на недопустимость согласования плановых и внеплановых проверок контролирующих органов в отсутствие законных оснований и необходимость принципиальной оценки упущениям с их стороны. В ходе выезда прокуратурой области внесено 5 представлений и возбуждено 16 дел по частям 1 и 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ по фактам незаконного проведения свыше 100 проверок под видом рейдовых осмотров и направления запросов, выдачи неисполнимых предписаний, несоблюдения порядка ведения Единого реестра проверок территориальными органами Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ГУ МЧС России, областными министерствами сельского хозяйства и экологии», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Таким образом, принимаемые отдельными прокурорами меры к пресечению административного давления на бизнес являлись недостаточными. Отсутствие системного подхода к надзору в данной сфере не позволило своевременно определить актуальные проблемы, требующие прокурорского вмешательства, и обеспечить надлежащую защиту прав предпринимателей и инвесторов. По итогам проверки прокурору области рекомендовано осуществить комплекс мероприятий для повышения эффективности работы по защите прав предпринимателей и инвесторов. За допущенные нарушения и недостатки в организации и осуществлении надзора виновные прокурорские работники привлечены к ответственности.