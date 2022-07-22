Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах

В рейде полицейских по тепличному комплексу в Аргаяшском районе (Челябинская область) приняла участие корреспондент агентства «Урал-пресс-информ». Что она увидела? Антисанитарию, девушку, справляющую нужду между помидорными грядками, мигранта, что топтался грязными калошами по огурцам. Эти овощи челябинцы покупают на рынках и в магазинах. Это были, так сказать, попутные наблюдения. Вообще-то сотрудники миграционной службы регионального полицейского главка проводили проверку тепличного комплекса, расположенного в Аргаяшском районе, с целью выявления нарушений миграционного законодательства.

Деревня Калиновка Аргаяшского района. Теплицы видно еще с трассы. На первый взгляд их порядка сотни. Полицейские нагрянули без предупреждения, да еще и в штатском на «гражданских» автомобилях. На выезде из теплицы минитрактор с прицепом. В нем готовая для отгрузки партия огурцов.

«Я недавно здесь. Права у меня есть, в Таджикистане покупал за 300 рублей на ваши деньги», - смело говорит водитель груза.

Остальные его коллеги по «тепличному» цеху не столь смелые. Девушки прячут лицо под платками, парни сначала отворачиваются, потом смело усаживаются на ящики с огурцами. Один из них даже ходит по овощам в грязных калошах, сверкая грязными пятками. А, кстати, именно эти овощи южноуральцы потом и покупают на рынках и в магазинах Челябинской области.

«Помоют. Забрался на ящик с огурцами, потому что тут высоко и сотовая связь ловит», - говорит мигрант.

Справляют нужду рядом с помидорами и топчутся грязными калошами по огурцам. Корреспондент агентства застала мигрантку за непристойным занятием. Она поспешила убежать в лес, прикрывая лицо руками.

Где документы? Где патент и разрешение на работу? Где вид на жительство или гражданство? Полицейские задают традиционные вопросы и требует предоставить документы. Один из мигрантов показывает договор, по которому трудится в теплице. Вот только казус получился.

«В договоре написано, что вы пекарь. Что вы тут выпекаете?», - спрашивает сотрудник управления по вопросам миграции.

Среди мигрантов начинается паника. Они успокаиваются, когда появляется «Бригадир» (так его называют мигранты). Он в маске и с рацией.

«Да могу я снять ее. Я - бригадир. Мы тут работаем, выращиваем овощи», - сообщает пришедший мужчина.

Полнейшая антисанитария, часть теплиц в плачевном состоянии. Помидоры и огурцы валяются в грязи. Их, кстати, радостно подпинывает ногой один из мигрантов. Видимо, хотел стать в юности футболистом. А ведь это не смешно. Эти овощи покупаем мы с вами. География поставок – обширна. И это не только Челябинская область, а еще и соседний Казахстан. Машина с номерами этого региона была замечена на погрузке.

«На Каширинский рынок везем, они покупают у нас, в «Пятерочку» поставляем, в «Магнит», - рассказывает мигрант Махмудов.

А где сопроводительные документы? А где контроль качества? Что поставляется из этих теплиц на рынки региона? Где владелец этих теплиц? Кстати, на момент проверки, он так не появился.

«Я не знаю, кто это. Женщина какая-то. Она нам платит зарплату. В месяц выходит 40 тысяч. И живем тут же. Мы не жалуемся», - рассказывает мигрант Ахмед.

Как сообщил собственный источник, данная земля находится в аренде у китайца. А собственник земельного участка - предпринимательница из Челябинска. Мы не называем ее фамилию, потому что на момент публикации с ней связаться не удалось. Можем лишь привести официальные данные от федеральной налоговой службы. ИП данной business woman зарегистрировано в апреле 2012 года. Основной вид деятельности - торговля розничная в неспециализированных магазинах. Помимо этого, за ней числится еще 42 дополнительных вида деятельности. Это выращивание овощей, переработка и консервирование фруктов, переработка и консервирование картофеля, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Остается только догадываться, неужели и по хлебу и пирожным грязными ногами ходят мигранты? Кстати, далеко не все из них в теплицах работают легально и вообще имеют право находиться на территории Российской Федерации. Все они выходцы из Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Китайский босс и мигранты в овощных теплицах Инна Шемаева Поделиться

«В ходе проверочных мероприятий полицейскими проверено 40 иностранцев, которые занимались агрохозяйственной деятельностью в теплицах, на предмет законности нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности. По результатам мероприятий два человека привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности по статье 18.10 КоАП РФ. Работодатели ответят перед законом за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан по статье 18.15 КоАП РФ. На нарушителей миграционного законодательства наложены административные штрафы. Также все трудовые мигранты проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет», - рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Илья Муморцев.

Мигрантов-то привлекут, а вот те люди, которые делают бизнес на таких «грязных» теплицах, видимо, так и останутся в тени. Куда смотрит Россельхознадзор? Кто контролирует, кто и куда отправляет выращенные огурцы и помидоры? Кто знает, какими удобрениями «сдобрена» южноуральская земля и где гарантия, что после получения прибыли и урожая, на месте этих теплиц не останется «выжженная» земля, остатки полиэтиленовой пленки и горы мусора?