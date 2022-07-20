20.07.2022
Спасатели Златоуста спасли двух пожилых людей горно-таежной местности
20.07.2022
Из Челябинска впервые запустят прямые авиарейсы в Новокузнецк
20.07.2022
Полицейский из Уйского района нашел пропавшего подростка
19.07.2022
Суд отказал защитникам челябинского леса на Тополинке в отводе судьи
19.07.2022
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
19.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 июля
Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит
08.07.2022
Фермеры в Челябинской области увеличивают сбор «живых витаминов»
07.07.2022
Южноуральские аграрии собираются в Москву
01.06.2022
На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей
05.05.2022
Посевная кампания в Челябинской области набирает обороты
С 20 июля трамваи будут брать и высаживать пассажиров на перекрестке Цвиллинга и Тимирязева
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
19.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022