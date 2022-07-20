Овощные теплицы без вредных удобрений - от кого это зависит

Жители Челябинской области обратили внимание на то, что в разных районах региона начали активно возводится овощные теплицы. Уж не китайцы ли опять нагрянули, озадачились они, вспомнив историю четырехлетней давности, когда в дело овощеводов из Поднебесной в Еткульском районе пришлось вмешиваться прокуратуре. Как выяснилось тогда, для скорейшего роста овощей там использовались опасные химикаты.

К примеру, теплицы появились возле поселка Лазурный в Красноармейском районе. Кстати, наряду с новыми, здесь неприглядную картину создают старые теплицы своими ржавыми каркасами и висящей лоскутами пленкой.

Теплицы рядом с Лазурным Поделиться

«Это частная территория. Разрешение есть. Все сельхозпроизводители используют пестициды», - пояснил начальник управления сельского хозяйства Красноармейского района Денис Шумков.

Как пояснили в администрации Красноармейского района, что касается старых теплиц, то хозяину земли, которая тоже находится в частной собственности, было сделано предписание убрать этот хлам до 2023 года. Но пока, как мы видим, все остается по-прежнему.

Примерно та же картина в поселке Кисегач Каслинского района, где появились новые теплицы. Земля здесь тоже в частной собственности. Одно радует, что проверка, к примеру, миграционного законодательства, нарушений не выявила.

«На момент проверки граждан Китая выявлено не было. В теплицах работают представители сопредельных государств. Нарушений миграционного законодательства выявлено не было», - рассказали в региональном полицейском главке.

«На этот год у нас нет ни одной утвержденной квоты на сельхозпредприятия. Иностранные рабочие, безусловно, есть на территории области, но они все приехали на другие темы: строительство, промышленность. Есть люди из стран ЕАЭС - Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия. Из них могут приехать люди работать без каких - либо ограничений. Если из Азербайджана, Туркмении, то нужен временный патент. И мы как орган исполнительной власти не обладаем полномочиями в сфере земельного контроля. У нас основная деятельность связана с господдержкой сельхозпроизводства», - сообщили в минсельхозе региона.

Теплицы рядом с Каслями Поделиться

Что касается использования удобрений, химикатов, то тут главный контролер Россельхознадзор. Однако этому ведомству, чтобы организовать проверку, нужен сигнал с места, какие-то факты, указывающие на то, что землю не берегут, используют запрещенные химикаты. Так что дело за нами, челябинцы, увидели, что не так с использованием земли – проявим гражданскую позицию, сообщим в Россельхознадзор.