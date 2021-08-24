Крупный пожар в Пластовском районе локализован

Крупный лесной пожар в Пластовском районе (Челябинская область) локализован на площади 813 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. В работах задействовано 58 человек и 18 единиц техники.

«Распространение огня мы остановили. Теперь лесники совместно с МЧС работают на дотушивание. Важно исключить любой источник огня внутри периметра пожара», - сообщил начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Напомним, при проведении утреннего осмотра места пожара сегодня, 24 августа, было зафиксировано отсутствие открытого огня. Сообщалось о тлении лесной подстилки внутри горельника на площади 500 квадратных метров.

Природный пожар на территории Пластовского района разгорелся 22 августа в 12 часов дня на территории Восточно-Санарского участкового лесничества. Уже 23 августа площадь возгорания достигла 580 гектаров, в связи с этим была проведена передислокация сил и средств пожарно-спасательных подразделений Челябинской области. Ситуация осложняется скалистой местностью и ветром.