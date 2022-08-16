16.08.2022
В Курчатовском районе появится новое место отдыха для семей с детьми
16.08.2022
На автодороге Челябинск-Новосибирск загорелся автомобиль
16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу ко Дню фронтовой собаки
16.08.2022
К 100-летию Федора Серебровского: Исторический музей готовит выставку об архитекторах эпохи
16.08.2022
Под Миассом москвичка едва не умерла после укуса насекомого
На автодороге Челябинск-Новосибирск загорелся автомобиль
15.08.2022
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о наезде на пенсионерку
15.08.2022
В Аргаяшском районе машину семьи из Озерска едва не придавило огромным деревом
15.08.2022
В Челябинске рядом с ГИБДД бензовоз столкнулся с Мазом
12.08.2022
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022