На автодороге Челябинск-Новосибирск загорелся автомобиль

На автодороге Челябинск-Новосибирск на территории Красноармейского района Челябинской области загорелся автомобиль. Машина выгорела практически дотла. Водитель не пострадал.

Данное происшествие произошло сегодня, 16 августа, в 15 часов 45 минут на 19 километре трассы. Водитель автомобиля «Пежо Партнер» во время движения почувствовал запах дыма в салоне своего автомобиля, остановился на обочине, открыл капот, после чего автомобиль загорелся. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники областного полка ДПС ГИБДД выполняют регулировочно-распорядительные действия на месте происшествия, а сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий пожара.