На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками и легковушкой

На трассе М-5 в Челябинской области сегодня, пятого февраля, в 18 часов 30 минут произошло ДТП с участием четырех автомобилей: трех грузовиков и легковушки.

Авария произошла на 1606-м километре км автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района по направлению в сторону южноуральской столицы.

Водитель грузового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с тремя попутными автомобилями, два из которых - грузовые и один - легковой.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС незамедлительно организовали реверсивное движение для избежания заторовых ситуаций.