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Начальник учреждения ГУФСИН Бакала получил условный срок за разрешение проносить наркотики

В Бакале (Челябинская область) вынесен приговор в отношении бывшего начальника лечебно-исправительного учреждения №9 ГУФСИН по региону, который в банках с кофе разрешил пронести на территорию колонии наркотики.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ ЛИУ №9 ГУФСИН России по Челябинской области было возбуждено по двух статьям Уголовного кодекса – «Превышение должностных полномочий» и «Покушение на незаконное приобретение и хранение наркотических средств».

«По версии следствия, в октябре 2019 года осужденный, превышая должностные полномочия, по просьбе заключенного обеспечил передачу на территорию исправительного учреждения банки с кофе, запрещенной к передаче, в которой находились наркотические средства массой более десяти граммов», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.