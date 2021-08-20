20.08.2021
Безработный магнитогорец взял в банке в кредит почти миллион рублей и перевел мошенникам
20.08.2021
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания
20.08.2021
Более тысячи забытых в уральских поездах вещей найдено через сайт РЖД за 7 месяцев 2021 года
20.08.2021
Делом мальчика, утонувшего в ручье Саткинского района, занимается СК
20.08.2021
Взяточника из колонии Магнитогорска, передававшего сотовые осужденным, оставили на свободе
20.08.2021
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021