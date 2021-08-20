Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания

В Кыштымском городском суде (Челябинская область) рассмотрено ходатайство бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова о смягчении наказания. Суд в удовлетворении ходатайства осужденного отказал – с учетом позиции прокурора.

Напомним, экс-чиновник был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 11,1 миллиона рублей за получение взятки.

Как сообщили в прокуратуре Челябинской области, Сафонов просил суд заменить неотбытую часть срока в колонии (на момент рассмотрения ходатайства речь шла о двух годах девяти месяцах и 23 днях) более мягким видом наказания - принудительными работами.

Напомним, Алексей Сафонов был задержан 17 февраля 2015 года при попытке подкупа уполномоченного по правам человека в области ЖКХ по региону Анатолия Вершинина. Бывший вице-мэр сам обратился к Вершинину с просьбой за вознаграждение поддержать ООО «Миасская управляющая компания», учредителем которой является жена Сафонова, в борьбе с мэрией Миасса. Вершинин сообщил в правоохранительные органы, и после передачи денег Сафонов был задержан.

Сафонов осужден 31 мая 2017 года. Он отбывает срок в ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по Челябинской области.

Ранее, в 2020 году, он уже подавал два подобных ходатайства, но также получил отказ.