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Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности

Происшествия
Сегодня, 12:55
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Автор: 
Инна Шемаева

В следственном управлении следственного комитета по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту разглашения тайны следствия. Это касается показаний бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которые он в рамках заключенного досудебного соглашения дал на своих бывших подчиненных и других чиновников региона.

Копии допросов Евгения Тефтелева попали в телеграм-каналы. В частности, их публикует «Скамейка 74».  Бывший мэр дает показания в отношении экс-вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, а также действующего мэра Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева. Относительно показаний в отношении действующих чиновников - они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, её строительства и подрядчиков.

Как сообщил собственный источник, уголовное дело в СУ СКР региона возбуждено по статье 310 УК РФ «Разглашение тайны следствия».

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Его обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом. Сумма взятки составила 2,5 миллиона рублей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Добавим, что Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных. Сейчас он находится под домашним арестом. Мера пресечения действует до 10 октября 2020 года.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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