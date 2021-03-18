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Полицейские Челябинска ликвидировали очередной наркопритон

Сотрудники полиции Челябинска в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» ликвидировали притон для потребления наркотиков. Хозяйка квартиры сама плотно сидит на «дури». Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Челябинска в ходе проведения оперативных мероприятий выявили наркопритон.

«Полицейские установили, что неработающая, ранее судимая местная жительница, систематически предоставляла наркозависимым лицам для потребления наркотических средств помещение своей квартиры, расположенной в доме по улице Батумская в Ленинском районе. Хозяйка квартиры сама долгое время употребляет наркотики.

В ходе проведения осмотра помещения квартиры полицейскими обнаружены и изъяты шприцы со следами наркотического средства», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Также в ходе документирования факта содержания наркопритона двое посетителей привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации по статье «Употребление наркотических средств без назначения врача». За совершение указанного правонарушения предусмотрено наложение административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По данному факту дознанием ОП «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.