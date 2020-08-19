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Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»

Происшествия
Сегодня, 15:47
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинской области стартовал второй этап антинаркотической операции «Мак». Она направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Первые дни операции «Мак» уже дали свои результаты. Так полицейскими Челябинска за два дня было задержано девять наркоманов. У них были изъяты «синтетика» и героин.

«По данным фактам в районных отделах полиции УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного  частью первой и второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в том числе в особо крупном размере». Максимальные санкции данных частей статьи ─ лишение свободы на срок до трех и десяти лет», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Полицейские Магнитогорска в рамках операции «Мак» задержали местную жительницу, которая собиралась сбывать наркотики, делая «закладки» на территории города.

«Задержанной оказалась 20-летняя местная жительница, не имеющая постоянного места работы и ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Полицейские установили, что девушка планировала осуществлять сбыт наркотических средств бесконтактным способом с помощью сети Интернет, организовывая временные тайники-закладки на территории города. Она заключена под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

 В Южноуральске и Копейске сотрудники полиции также изъяли у местных жителей наркотические вещества растительного и синтетического происхождения.

«В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» обратилась местная жительница и сообщила, что под окнами многоквартирного дома ходит подозрительный мужчина. Незамедлительно выехавшие по сообщению сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали неработающего местного жителя, у которого при досмотре обнаружили и изъяли более 200 граммов наркотического вещества растительного происхождения. Установлено, что наркотик подозреваемый хранил для личного потребления», - сообщили в полиции Южноуральска.

Также в ходе проведенных мероприятий полицейские Копейска изъяли 200 граммов марихуаны у ранее судимого копейчанина.

 Добавим, южноуральцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть.

Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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