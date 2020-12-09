Полицейские Челябинска задержали лжеоконщика

В Челябинске задержан мошенник, который убедил старушку, что в период распространения коронавирусной инфекции, ей срочно нужно поменять ручки на евроокнах. Получив предоплату, аферист перестал выходить на связь.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратилась 83-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что к ней домой пришел молодой человек, который предложил свои услуги по проверке состояния комплектующих на евроокнах. Осмотрев стеклопакеты, незнакомец сказал, что резинки и ручки нуждаются в замене и он готов их заменить.

«За свои услуги он попросил внести предоплату в размере 16 000 рублей, пообещав, что придет на следующий день и выполнит работу. После того, как в течение нескольких дней мужчина не появился, потерпевшая обратилась в полицию», - сообщила руководитель УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Аферист был задержан по «горячим» следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений на территории города Челябинска, по которым ранее потерпевшие в полицию не обращались.

«Полицейские рекомендуют гражданам перед заключением договора на оказание каких-либо услуг и работ заранее собрать информацию о подрядчике: отзывы в интернете, мнение знакомых, наличие сайта и актуальность информации, размещенной на нем. Не верьте заманчивым рекламным предложениям с заниженными ценами. Внимательно изучайте подписываемые документы. В случае нарушения ваших законных прав обращайтесь в полицию», - говорит временно исполняющий обязанности начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Челябинцам, пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в дежурную часть управления МВД России по городу Челябинску по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, либо непосредственно в районный отдел полиции, по месту совершения преступления. Заявления принимаются круглосуточно.