Полицейские пресекли распространение в Челябинске крупной партии наркотиков

В Челябинске продолжается операция «Мак-2020». В ее рамках сотрудники полиции за два дня задержали 15 человек, у которых было обнаружено почти полкилограмма наркотических средств. По всем фактам стражи порядка возбудили уголовные дела.

Челябинцы с наркотиками были задержаны на территории Ленинского, Центрального, Металлургического, Курчатовского, Тракторозаводского и Калининского районов города. Из 15 человек, шестер - ранее судимы.

«В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных наркотические вещества общей массой около 425 граммов, в том числе более 14 граммов героина. Полицейскими установлено, что трое из задержанных хранили наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По данным фактам в районных Отделах полиции УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела. Многим из задержанных грозит до 20 лет лишения свободы.

Один из подозреваемых арестован, двое челябинцев водворены в изолятор временного содержания, в отношении остальных избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, антинаркотическая операция «Мак», направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. А также для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств,

Добавим, южноуральцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть.