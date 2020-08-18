Полицейские задержали еще одного члена ОПГ «Турбазовские»

В Ростовской области задержан находившийся в розыске более десяти лет один из участников межрегиональной преступной группировки «Турбазовские», причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении участников устойчивой вооруженной группы, которые в период с 1999 по 2011 годы совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории города Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

Благодаря совместной работе следователей столичного управления СК России и сотрудников уголовного розыска МВД России на территории Ростовской области установлен и задержан еще одни из участников вооруженной группы.

«Задержанный рождения в период розыска неоднократно менял анкетные данные, сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук, что позволяло ему длительное время скрываться от органов следствия. Личность фигуранта идентифицирована. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СКР по Москве Юлия Иванова.

Ряд участников организованной группы ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», лидер этой структуры Дмитрий Лесняков в 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы, его подельник Дмитрий Задков – к 13-ти годам.

Завьялов являлся также куратором ОПГ «Турбазовские», промышлявшей в Миассе, в которую входил экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский и местный бизнесмен Ралиф Фаизов. Завьялов несколько лет скрывался в Испании. В 2014-м году его задержали за границей и выдали России. В ОПГ состоял и Дмитрий Завьялов.

В 2018 году московский суд объединил дела бывшего высокопоставленного чиновника из Челябинской области Ардабьевского и лидера ОПГ «Турбазовские» Завьялова в одно производство. Ему были предъявлены обвинения сразу по ряду серьезных статей УК РФ. Кроме прочего, он обвинялся в создании вооруженной группы (банды) и преступного сообщества; убийствах 18-ти человек, совершенных организованной группой, общеопасным способом, по найму, сопряженных с разбоем; покушении на убийство трех человек, совершенном организованной группой, по найму, сопряженном с бандитизмом; причинении тяжкого вреда здоровью пяти потерпевших организованной группой. И это далеко не весь перечень злодейств, в которых обвиняется Завьялов.

Добавим, что Дмитрий Завьялов был одним из руководителей широко известной в конце 90-х годов подмосковной «пушкинской» ОПГ.

Что касается нашего печально известного земляка Виктора Ардабьевского, то он был задержан 30 сентября 2013 года в собственном автомобиле. В этот же день сити-менеджера этапировали в Москву. По версии следствия, Ардабьевский, будучи одним из членов криминальной преступной группировки «Турбазовские», имел отношение к расправе над гендиректором ЗАО «Трек» Андреем Падучиным в 2005-м году и директором ООО «Надежда» Павлом Сидоровым в 2008-м.

Чиновнику было предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела в отношении «турбазовских», которые с 1999-го по 2011-й годы совершили более сорока тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Дело возвращалось в прокуратуру на доработку несколько раз.

Виктор Ардабьевский находится в следственном изоляторе №12 УФСИН России по Московской области в Зеленограде.