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Приставы взялись за Тефтелева

Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за получение взятки. Уголовный штраф за коррупционное преступление составляет порядка 13 миллионов рублей.

Информация о возбуждении исполнительного производства в отношении Евгения Тефтелева опубликована на сайте судебных приставов региона. Он обязан заплатить 13 миллионов 267 тысяч 500 рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 28-го октября Центральный районный суд признал Тефтелева виновным в получении взятки и приговорил его к трем годам колонии строгого режима (по части пятой статьи 290 УК РФ) со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей (это пятнадцатикратный размер взятки).

Напомним, Тефтелев в период 2015-2019 годов в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгением Пашковым) получил взятку частями – на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Взамен Тефтелев обеспечил тому общее покровительство при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов.