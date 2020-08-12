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Пьяный водитель, в багажнике которого было два мешка с наркотиками, устроил гонки с полицейскими

Происшествия
Сегодня, 10:32
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В Кусинском районе (Челябинская область) сотрудниками полиции пришлось организовать погоню за иномаркой, водитель которой не остановился на требование инспектора ГИБДД. Повод скрыться от полицейских у него был. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, а один из пассажиров вез с собой два мешка конопли.

Инцидент произошел на автодороге Куса-Златоуст. Водитель иномарки не выполнил требование сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства. Полицейскими было организовано преследование нарушителя. В результате автомобиль был остановлен, водитель – житель Златоуста, и четверо пассажиров задержаны.

«В ходе досмотра автомашины обнаружены два мешка, принадлежащие одному из пассажиров. В них находились наркотические вещества растительного происхождения. Полицейскими изъято 3,5 килограмма дикорастущей конопли. Задержанный – житель Златоуста, пояснил, что наркосодержащие растения собрал для личного потребления», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, выяснилось, что водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. Ему грозит арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

 

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