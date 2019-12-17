Садовода, стрелявшего в председателя СНТ из обреза, могут отправить в психлечебницу
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 17:17
Автор: 
Инна Шемаева

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении садовода Ивана Дегтярева, стрелявшего в председателя СНТ из обреза. Дата рассмотрения еще не назначена.

Сегодня, 17 декабря, в Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело по применению мер медицинского характера в отношении Ивана Дегтярева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное изготовление оружия, то есть незаконная переделка огнестрельного оружия», «Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия» и «Покушение на убийство».

По версии следствия, в дневное время 28 августа текущего года в помещении правления СНТ «Меридиан» в Советском районе областного центра обвиняемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в председателя садового товарищества.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина обнаруживал и обнаруживает признаки психического расстройства.

Напомним, конфликт между садоводом и председателем СНТ тянулся длительное время и получил кровавую развязку 28 августа. Причиной послужил снос незаконной постройки возле дома одного из любителей огородного хозяйства. Около полудня мужчина взял гладкоствольный обрез и направился на разборки к руководителю садового хозяйства, по чьей инициативе и произошел снос. После покушения на жизнь председателя СНТ стрелок не пытался скрыться. После выстрела в упор он отправился на свой участок, а прибывших силовиков он встретил все с тем же обрезом в руках.

Пенсионер Иван Дегтярев «знаменит» еще и тем, что он 25 декабря приехал на личном автомобиле к зданию администрации Челябинска, где угрожал облить себя бензином и поджечь. Тогда он заявил, что председатель СНТ незаконно приписал ему участок общественной земли и начислял на него дополнительные членские взносы. 

В настоящее время дата судебного разбирательства не назначена.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 12:54
Сотрудники ФСБ задержали этническую ОПГ, которая перевозила мигрантов через границу
Сегодня, 12:45
Депутат Сергей Селещук, давший взятку Тефтелеву, потерял должность в Думе Челябинска
Сегодня, 11:03
На станции Челябинск-Главный  из цистерны вытекло реактивное топливо
Сегодня, 10:32
Под Златоустом легковушка врезалась  в  технику дорожников
Вчера, 16:37
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Вчера, 15:13
В Челябинске пьяный дебошир с игрушечным пистолетом напал на продавцов
Вчера, 14:53
Челябинец устроил кровавую резню у ломбарда
Вчера, 12:01
Жители Кусы рискуют провалиться в канализацию
Вчера, 10:54
В Златоусте родители выиграли суд у школы, где их дочь дважды получила травмы
Вчера, 10:32
Челябинская прокуратура опротестовала решение мэрии о стройке на Братьев Кашириных
Общество
Сегодня, 16:32
В одиночку не решить
Челябинской области нужна поддержка федералов для решения застарелых проблем Кисегача
Общество
Сегодня, 17:46
Вопрос на засыпку
Поможет ли курорту «Кисегач» статус природного парка или он погубит туризм?
Новости
Сегодня, 17:10
Общество
Общественная палата – бесплатных консультант и защитник садоводов Южного Урала
Сегодня, 17:06
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали серийных офисных грабителей
Сегодня, 17:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 декабря
Сегодня, 16:47
Происшествия
Пьяные дебоширы из Карабаша избили полицейского и остались на свободе
Сегодня, 16:02
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Материалы рубрики
Сегодня, 17:06
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали серийных офисных грабителей
Сегодня, 16:47
Происшествия
Пьяные дебоширы из Карабаша избили полицейского и остались на свободе
Сегодня, 16:02
Происшествия
Прокуратура требует, чтобы убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Сегодня, 15:27
Происшествия
В Челябинске произошла массовая драка
Сегодня, 12:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали этническую ОПГ, которая перевозила мигрантов через границу
Теги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика