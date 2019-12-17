Садовода, стрелявшего в председателя СНТ из обреза, могут отправить в психлечебницу

В Советский районный суд поступило уголовное дело в отношении садовода Ивана Дегтярева, стрелявшего в председателя СНТ из обреза. Дата рассмотрения еще не назначена.

Сегодня, 17 декабря, в Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело по применению мер медицинского характера в отношении Ивана Дегтярева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное изготовление оружия, то есть незаконная переделка огнестрельного оружия», «Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия» и «Покушение на убийство».

По версии следствия, в дневное время 28 августа текущего года в помещении правления СНТ «Меридиан» в Советском районе областного центра обвиняемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в председателя садового товарищества.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов мужчина обнаруживал и обнаруживает признаки психического расстройства.

Напомним, конфликт между садоводом и председателем СНТ тянулся длительное время и получил кровавую развязку 28 августа. Причиной послужил снос незаконной постройки возле дома одного из любителей огородного хозяйства. Около полудня мужчина взял гладкоствольный обрез и направился на разборки к руководителю садового хозяйства, по чьей инициативе и произошел снос. После покушения на жизнь председателя СНТ стрелок не пытался скрыться. После выстрела в упор он отправился на свой участок, а прибывших силовиков он встретил все с тем же обрезом в руках.

Пенсионер Иван Дегтярев «знаменит» еще и тем, что он 25 декабря приехал на личном автомобиле к зданию администрации Челябинска, где угрожал облить себя бензином и поджечь. Тогда он заявил, что председатель СНТ незаконно приписал ему участок общественной земли и начислял на него дополнительные членские взносы.

В настоящее время дата судебного разбирательства не назначена.